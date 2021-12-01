Глава минздрава Ставрополья оценил эффективность вакцинации против нового штамма COVID-19 - омикрона

Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников на брифинге в краевом правительстве сообщил, что согласно исследованиям, действующие вакцины демонстрируют высокую эффективность против нового штамма COVID-19 - омикрона.

- Даже в случае заражения болезнь у вакцинированных протекает намного легче, чем у тех, кто не привит, - прокомментировал министр.

По данным краевого минздрава, заболевших среди привитых кратно меньше, чем среди тех, кто не прошел вакцинацию - 23 тыс. из более 1 млн иммунизированных жителей нашего региона.

Причем, подавляющее большинство переносит бессимптомно или в легкой форме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Летальность из числа привитых составляет 0,17%. Как правило, это те, кто не завершил вакцинацию и имеет серьезные сопутствующие заболевания.

В последние две недели на Ставрополье стабилизируется ситуация по заболеваемости коронавирусом. Если две недели назад ежедневно в регионе регистрировали до 570 случаев заражения в день, теперь это число снизилось до 450-470.