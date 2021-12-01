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Происшествия1 декабря 2021 17:12

На Ставрополье из-за непогоды вводят режим повышенной готовности

В крае продолжают оценивать последствия стихии
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Первый день зимы в крае выдался непростым. Ставрополье «атаковал» ураганный ветер. Чтобы оценить последствия стихии и организовать работу по устранению, губернатор региона 1 декабря провел оперативное совещание.

По словам Владимира Владимирова, больше всего пострадали 9 территорий: Ставрополь, Апанасенковский, Грачевский, Арзгирский, Левокумский, Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский округа.

К счастью, пострадавших людей нет, но повреждены кровли в более чем 40 соцучреждениях. Есть повреждения в жилом фонде.

Продолжается оценка последствий стихии. Чтобы проще было их устранять, сейчас вводим в крае режим повышенной готовности.