На Ставрополье из-за непогоды вводят режим повышенной готовности

Первый день зимы в крае выдался непростым. Ставрополье «атаковал» ураганный ветер. Чтобы оценить последствия стихии и организовать работу по устранению, губернатор региона 1 декабря провел оперативное совещание.

По словам Владимира Владимирова, больше всего пострадали 9 территорий: Ставрополь, Апанасенковский, Грачевский, Арзгирский, Левокумский, Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский округа.

К счастью, пострадавших людей нет, но повреждены кровли в более чем 40 соцучреждениях. Есть повреждения в жилом фонде.

Продолжается оценка последствий стихии. Чтобы проще было их устранять, сейчас вводим в крае режим повышенной готовности.