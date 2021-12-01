На Ставрополье бывшего главу агентства инвестразвития приговорили к 3,5 годам условно

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Агентство инвестиционного развития» на Ставрополье. Он признан виновным в мошенничестве, присвоении и растрате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с декабря 2018 года по февраль 2020 года мужчина для извлечения личной выгоды заключил от имени общества фиктивные договоры аренды машины на сумму более 1 миллиона рублей.

Также он получил в подотчет деньги общества на общую сумму 7 миллионов рублей. Эти средства злоумышленник потом присвоил путем внесения в бухгалтерский учет ложных сведений о факте их возвращения в кассу организации.

В результате чего министерству экономического развития Ставрополья, как учредителю организации, причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года.