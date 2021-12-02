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Здоровье2 декабря 2021 5:04

На Ставрополье суточный прирост заболевших COVID-19 упал до 462 человек

В Минздраве региона сообщили о выходе на "коронавирусное плато"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусом заразились 462 человека, выздоровели 303 ставропольца, скончались - 33. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

Всего с начала пандемии заболели 113,7 тысяч ставропольцев. Владимиров отметил, что сейчас закрепляется положительная тенденция снижения количества зараженных, а в Минздраве региона сообщили о выходе на плато заболеваемости.

Однако показатели по-прежнему высокие.

- С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. В целом прививку сделали уже 1 миллион 54 тысячи наших земляков, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставрополья наладят выдачу бесплатных лекарств от коронавируса после жалобы женщины на "Прямую линию" губернатора. 30 ноября она посетовала, что ей отказали выдавать бесплатные препараты в больнице. Владимиров поставил задачу профильным ведомствам исправить ситуацию.