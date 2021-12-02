8 тысяч жителей Ставрополья иммунизировались первым компонентом вакцины за сутки

1 миллион 54 тысячи человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Ставропольском крае, в том числе 8019 - за прошедшие сутки. Вторым компонентом иммунизировались .. граждан. О ходе прививочной кампании рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- За прошедшие сутки выписано 303 человека. Всего выздоровевших уже более 86 тысяч Заболеваемость продолжает снижаться, - написал политик.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае за прошедшие сутки заразились 462 человека. Владимиров отметил, что сейчас закрепляется положительная тенденция снижения количества зараженных, а в Минздраве региона сообщили о выходе на плато заболеваемости. Однако показатели по-прежнему высокие.

Отметим, федеральные власти поставили задачу иммунизировать 80% населения от коронавируса. В Ставропольском крае привили больше трети взрослых граждан, однако край остается в числе отстающих.