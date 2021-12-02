Из краевого бюджета Ставрополья 122 млн направят на поддержку обманутых дольщиков

В 2022 году на решение вопроса обманутых дольщиков из бюджета Ставропольского края направят 122 миллиона рублей. Об этом рассказал глава регионального министерства строительства и архитектуры Валерий Савченко.

Министр осмотрел самые проблемные объекты с главой публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" Константином Тимофеевым. В рамках рабочей поездки они прибыли в Ессентуки и Пятигорск.

Эксперт отметил, что в Ставропольском крае не так много "болевых точек" по сравнению с другими территориями России, но почти все случаи обмана дольщиков - очень сложные и запущенные. Их тяжело решить, особенно это касается правовых аспектов.

- Из средств фонда и регионального бюджета будем завершать строительство или производить выплаты в определенных ситуациях. На эти цели из краевого бюджета в рамках софинансирования предусмотрено более 122 миллионов рублей, - рассказал Савченко.

Напомним, в 2020 году 313 дольщиков получили свои квартиры. Сейчас в план работы входят 48 проблемных многоквартирных домов.