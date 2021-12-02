В Ставрополе 9-летняя школьница перебегала дорогу и попала под колеса машины

Днем 1 декабря в Ставрополе на улице Пушкина водитель ВАЗ-21102 сбил 9-летнюю девочку. Она перебегала дорогу в неположенном месте, а мужчина не успел затормозить. Ребенку назначили амбулаторное лечение.

- Водитель транспортного средства ВАЗ-21102, двигаясь со стороны улицы Михаила Морозова в направлении улицы Ленина, совершил наезд на 9-летнюю школьницу, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

20-летний водитель не привлекался правоохранительными органами за нарушение ПДД, на момент аварии был трезв. Ведомство проводит проверку.

В тот же день в Буденновске водитель не увидел двигающегося по обочине пешехода и сбил его. К сожалению, пешеход погиб. Удар был такой силы, что сам водитель тоже получил травмы и обратился в больницу.