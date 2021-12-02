В Северной Осетии построят завод по производству кислорода

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Общение главы РСО - Алания с жителями на площадке телеканала «Осетия-Ирыстон» длилось около трех часов. За это время Сергей Меняйло ответил на десятки вопросов - о коронавирусе, лекарственном обеспечении, проблемах ЖКХ и общественного транспорта, реконструкции парков и стадиона, экологии и "детских".

Много обращений на «Прямую линию» касалось введения QR-кодов. По словам Сергея Меняйло, это мера вынужденная и временная. В продолжение темы здравоохранения он рассказал о том, что в ближайшее время на территории республики начнут строить завод по производству кислорода производительностью 14 тонн в сутки. Работы должны завершиться в течение полугода. Руководитель региона ответил на вопрос и о лекарственном обеспечении онкобольных:

- На этот год на закупку лекарств сумма необходимая не была заложена. Нашли решение - за счет фонда ОМС. Но выдавать может только сам онкодиспансер и тем, кто лежит в стационаре. На следующий год мы заложили средства, чтобы сбоев с обеспечением лекарств не было.

Что касается работы общественного транспорта, то сейчас ведется работа над созданием документов транспортного планирования.

- В них будут учитываться пассажиропотоки, грузопотоки, пропускная способность улиц, организация дорожного движения. Следующим этапом станет изменение схемы маршрутов с учетом востребованных жителями республики направлений, - сказал Сергей Меняйло. - В 2022 году общественный транспорт заменят, а для пассажиров станет доступна возможность электронной оплаты проезда.

Много вопросов было связано с задержкой выплат детских пособий. По данным ЦУР, с такой проблемой сталкиваются жители Моздокского, Ардонского и Правобережного районов.

- Основная причина проблемы - бюрократия… Второй момент: субсидии федерального центра не всегда вовремя поступают. Но если не поступили вовремя средства - скажите об этом людям! - призвал глава республики чиновников, отметив, что в следующем году будут введены онлайн-сервисы для обращений граждан.

Как уточнили в пресс-службе главы РСО - А, во время «Прямой линии» работал колл-центр - все желающие могли задать свой вопрос по телефону, а также посредством чат-бота ЦУРа в Telegram и Instagram-аккаунта главы республики. Вопросы, которые не прозвучали в эфире, будут переданы руководителю региона и направлены в профильные ведомства для дальнейшей работы.