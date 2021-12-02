В Ставрополе на площади Ленина к концу недели появятся новогодние елки

1 декабря в краевой столице на площади Ленина начали монтаж новогодних елок, которые традиционно устанавливают с 2017 года. Рабочие уже начали варить каркас для главного, самого большого дерева. К 5 декабря на площади появится еловый лес.

Всего установят 34 ели, 33 из них маленькие, образуют своеобразный "волшебный лес". Он стал символом Нового года в Ставрополе, потому что деревья устанавливают на главной площади города с 2017 года.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что администрация Ставрополя отказалась от идеи монтажа огромной новогодней елки на площади Ленина, которая стоила 49 миллионов рублей. Ее поставят на следующий год. Высота дерева достигает девятиэтажного здания.