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Общество2 декабря 2021 7:42

Прокурор Лоренц поручил проверить сведения о хлорировании минералки в Пятигорске

Такая информация появилась в соцсетях
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокурор Ставропольского края поручил проверить информацию о хлорирование минеральной воды в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Такие сведения появились в социальных сетях. По словам автора ролика, хлорированная минералка идет в питьевую галерею города-курорта. Проверку будет проводить местная прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, по итогам будет рассмотрен вопрос о принятии всех необходимых мер прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле в аппарате прокуратуры края, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.