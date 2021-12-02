Диспетчеры Ставрополья получили 57 обращений жителей из-за ураганного ветра

1 декабря единая диспетчерская служба Ставропольского края приняла 57 обращений от местных жителей об ущербе, который нанес ураганный ветер. Больше 31 тысячи человек остались без электроэнергии после повреждения ЛЭП.

Население сообщало о перебоях работы электричества, оголенных оборванных проводах, поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и крышах домов. В общей сложности пострадали 40 объектов социального значения, не считая личное имущество граждан.

Для устранения последствий урагана привлекли 40 человек и 13 единиц спецтехники.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в девяти территориях Ставропольского края ввели режим повышенной готовности из-за шквального ветра. В их число вошли Ставрополь, Апанасенковский, Грачевский, Арзгирский, Левокумский, Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский округа.