На Ставрополье задержали пособника мошенника, который пытался похитить 3,6 млн рублей

В пресс-службе МВД Ставропольского края сообщили, что правоохранители завели уголовное дело против мужчины, который стал пособником мошенничества на 3,6 миллиона рублей. Его заключили под стражу.

По данным ведомства, преступник являлся сотрудником ресурсоснабжающей организации. Он договорился с главой одной из стройфирм о помощи в получении средств за работу, которую он не сделал. Они подделали документы и почти получили деньги, но в последний момент преступная схема вскрылась.

- Гражданин зная, что предприятие выступает подрядчиком при проведении ремонтных работ на объекте комплекса жилых зданий в городе Ставрополе, сообщил информацию о том, что некоторые виды работ уже выполнены другим предприятием. Он посодействовал должностному лицу стройфирмы внести в формы отчета весь объем выполненных услуг на объекте в целях получения незаконной прибыли, - рассказали в МВД.

Если бы в компании ресурсоснабжения не заметили подделку данных, мужчины бы похитили 3,6 миллиона рублей. Против пособника возбудили уголовное дело по статье "пособничество в покушении на совершение мошенничества".