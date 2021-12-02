Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 8:55

24 человека потушили крупный пожар по улице Озерной в Кисловодске

Сгорело 150 квадратных метров, пожарные быстро локализовали огонь
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ставрополья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ставрополья

2 декабря 2021 года в Кисловодске по улице Озерной произошел крупный пожар. Звонок в диспетчерскую поступил около 11:00, через сорок минут огонь полностью потушили.

- Поступил звонок о возгорании в. Кисловодск, ул. Озерная, 26. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 24 человека и 9 единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров, в 11:34 огонь локализовали, а в 11:44 полностью ликвидировали. Пожар заметили местные жители, позвонили в службу и сняли на видео столб черного дыма.

Горело неэксплуатируемое жилое здание с мансардой.