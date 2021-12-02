24 человека потушили крупный пожар по улице Озерной в Кисловодске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ставрополья

2 декабря 2021 года в Кисловодске по улице Озерной произошел крупный пожар. Звонок в диспетчерскую поступил около 11:00, через сорок минут огонь полностью потушили.

- Поступил звонок о возгорании в. Кисловодск, ул. Озерная, 26. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 24 человека и 9 единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров, в 11:34 огонь локализовали, а в 11:44 полностью ликвидировали. Пожар заметили местные жители, позвонили в службу и сняли на видео столб черного дыма.

Горело неэксплуатируемое жилое здание с мансардой.