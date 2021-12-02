На Ставрополье разработают закон для защиты обманутых дольщиков

Власти Ставропольского края планируют разработать законопроект, который будет диктовать меры социальной защиты прав обманутых дольщиков. Этот вопрос обсудили во время совещания губернатора региона и главы фонда защиты пострадавших от долевого строительства.

Гендиректор "Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства" Константин Тимофеев прибыл в Ставропольский край с рабочей поездкой. Он уже посетил Ессентуки и Пятигорск для осмотра проблемных объектов долевого строительства. Тимофеев и глава региона Владимир Владимиров обсудили меры защиты прав жертв застройщиков.

В частности, с 2013 года в регионе смогли поддержать 4 тысячи человек. Федеральные власти потребовали решить вопросы недостроенных многоэтажек до 2023 года. Для этого будут расширять программу финансирования регионов.

- Принятые решения позволят привлечь около 2 миллиардов рублей государственных средств для восстановления прав ставропольских дольщиков в 2022-2023 годах. Основная часть средств поступит из федеральных источников, - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2022 году на защиту дольщиков направят как минимум 122 миллиона рублей.