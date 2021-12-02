Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 9:13

На Ставрополье разработают закон для защиты обманутых дольщиков

Для восстановления их прав в ближайшие два года направят два миллиарда рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Власти Ставропольского края планируют разработать законопроект, который будет диктовать меры социальной защиты прав обманутых дольщиков. Этот вопрос обсудили во время совещания губернатора региона и главы фонда защиты пострадавших от долевого строительства.

Гендиректор "Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства" Константин Тимофеев прибыл в Ставропольский край с рабочей поездкой. Он уже посетил Ессентуки и Пятигорск для осмотра проблемных объектов долевого строительства. Тимофеев и глава региона Владимир Владимиров обсудили меры защиты прав жертв застройщиков.

В частности, с 2013 года в регионе смогли поддержать 4 тысячи человек. Федеральные власти потребовали решить вопросы недостроенных многоэтажек до 2023 года. Для этого будут расширять программу финансирования регионов.

- Принятые решения позволят привлечь около 2 миллиардов рублей государственных средств для восстановления прав ставропольских дольщиков в 2022-2023 годах. Основная часть средств поступит из федеральных источников, - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2022 году на защиту дольщиков направят как минимум 122 миллиона рублей.