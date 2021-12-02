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Происшествия2 декабря 2021 10:00

Пьяный житель Пятигорска устроил пальбу из ружья и пистолета на улице

Жители улицы услышали выстрелы и позвонили в полицию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Пятигорска задержала местного жителя, который в пьяном состоянии стрелял в воздух из охотничьего ружья и травматического пистолета. Так он отметил семейный праздник вместе с женой.

Правоохранители завели уголовное дело за хулиганство с применением огнестрельного оружия. В диспетчерскую позвонили жители улицы, когда услышали выстрелы. По данным полиции, сначала мужчина стрелял у себя в частном дворе, а после вышел улицу и продолжил стрелять уже там.

Следователи забрали оружие и гильзы, отправили их на экспертизу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Минводах ограбили спящего администратора компьютерного клуба. Воришка крадучись забрал у него телефон, но попал в объектив видеокамер.