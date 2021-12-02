Правительство России назвало одну из вершин гор Северной Осетии именем Алексея Ботяна

Правительство России опубликовало постановление о присвоении имени разведчика Алексея Ботяна одной из горных вершин Северной Осетии. Она находится на хребте Соудор и до этого оставалась безымянной.

Фото: пресс-служба правительства России

Алексей Николаевич Ботян - советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой России, полковник. Он родился в 1917 году и совсем недавно скончался - в феврале 2020 года.

Под его руководством была проведена операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате 9 сентября 1943 года уничтожено 80 гитлеровских офицеров.

Он сыграл большую роль в сохранении Кракова от разрушения немецкими войсками.