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Общество2 декабря 2021 11:01

Более трети платежей ставропольцы совершают при помощи смартфонов

Источник:kp.ru
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МТС выяснила, что ставропольцы стали чаще платить с помощью смартфона. Теперь таких покупок стало больше трети.

Как и год назад, самые популярные платежи у жителей края - покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах.

Больше всего платежных операций клиенты МТС Банка совершают с помощью Apple Pay. На втором месте - Google Pay, на третьем - Samsung Pay.

Что касается Mir Pay, то за год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с его помощью, увеличилось в 10 раз. Но пока сервис еще не может конкурировать с тройкой лидеров.