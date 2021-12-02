Жители и гости Черкесска будут ездить по городу в новых комфортабельных автобусах

20 новых комфортабельных многофункциональных автобусов Вектор NEXT пополнят автопарк столицы Карачаево-Черкесии уже в первом квартале предстоящего 2022 года.

Пассажирские автобусы на 52 места, 19 из которых посадочные, будут обслуживать внутригородские рейсы в Черкесске. Это автобусы в модификации «Доступная среда» с низким уровнем пола, расширенным дверным проёмом и механическим пандусом. Это позволит сделать поездку комфортной как для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, так и для мамочек с колясками.

Автобусы оснащены пневмоподвеской для мягкого передвижения, системой ГЛОНАСС, GPS-оборудованием, в салоне - пассажирские кресла с антивандальным покрытием и износоустойчивые рифленые полы, предотвращающие скольжение.

Еще одно преимущество нового автотранспорта - экономичное и экологичное топливо - дизельное, класса «Евро-5», что позволяет снижать токсичность и объем выхлопных газов.

Немаловажно и то, что благодаря топливу, выпускаемому по новому стандарту, возрастает срок эксплуатации двигателей. Максимальная безопасность и комфорт пассажиров городского транспорта даже в условиях высокой загруженности дорог будут обеспечены за счет хорошей обзорности, высокой маневренности автобуса, систем кондиционирования и видеонаблюдения.