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Происшествия2 декабря 2021 11:33

На Ставрополье водитель, насмерть сбивший 17-летнюю девушку, получил 7 лет колонии

Он наехал на девушку и скрылся с места преступления, оставив ее с травмами на дороге
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ставрополья поддержала обвинение по делу ставропольца, который сбил 17-летнюю девушку и сбежал с места происшествия. Потерпевшая осталась на дороге, пока ей не вызвали "скорую". Из-за полученных травм она скончалась в больнице через несколько дней.

Мужчина получил 7 лет колонии общего режима и лишился права водитель автомобиль на 2,5 года. Он прошел по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в мае 2021 года вечером в Михайловске водитель сбил на перекрестке несовершеннолетнюю, не увидев ее. Вместо того, чтобы оказать помощь, он бросил жертву аварии и уехал.

- От полученных травм спустя несколько дней потерпевшая скончалась в реанимационном отделении Шпаковской районной больницы, - рассказали в прокуратуре.