Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 11:43

В 2021 году в Ставрополе продадут в два раза меньше живых елок, чем в 2020 году

Горожане отдали предпочтение долговечным искусственным деревьям
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что в этом году в городе будут работать в два раза меньше елочных базаров, чем в 2020-ом. Это связано с падением спроса на живые деревья.

- 10 декабря начнут работать елочные базары. В этом году их будет 19. В прошлом году их было в 2 раза больше. Спрос на живые деревья значительно снизился, ведь жители стали более сознательно и бережно относиться к природным ресурсам, - написал Ульянченко.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с 1 декабря началась установка елочного леса на площади Ленина. Здесь установят привычные горожанам 34 елочки, одна из них - главная и самая большая.

Администрация хотела к этому Новому году поставить огромную елку за 49 миллионов рублей, но отказалась от этой идеи.