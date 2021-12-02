В 2021 году в Ставрополе продадут в два раза меньше живых елок, чем в 2020 году

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что в этом году в городе будут работать в два раза меньше елочных базаров, чем в 2020-ом. Это связано с падением спроса на живые деревья.

- 10 декабря начнут работать елочные базары. В этом году их будет 19. В прошлом году их было в 2 раза больше. Спрос на живые деревья значительно снизился, ведь жители стали более сознательно и бережно относиться к природным ресурсам, - написал Ульянченко.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с 1 декабря началась установка елочного леса на площади Ленина. Здесь установят привычные горожанам 34 елочки, одна из них - главная и самая большая.

Администрация хотела к этому Новому году поставить огромную елку за 49 миллионов рублей, но отказалась от этой идеи.