Пассажиры рейса Минводы-Челябинск рассказали об истерике во время сложной посадки

1 декабря рейс Минводы-Челябинск задержался на целых 7 часов и приземлился не в пять утра, а в час дня. Сначала судно попало в зону турбулентности и воздушные ямы, потом аэропорт не смог принять самолет из-за ледяного дождя - вся посадочная полоса была скована льдом.

"КП-Челябинск" поговорила с пассажиркой злосчастного рейса. Девушка рассказала, что с прошествием каждого часа обстановка в самолете накалялась: людей не кормили и не поили долгое время, не было понятно, когда они попадут домой.

На подлете к Челябинску им сообщили, что аэропорт закрыт на расчистку полосы, борт развернули в Уфу. В столице Башкирии аэропорт, по словам пилота, был забит под завязку пассажирами рейсов, которые не смогли из-за непогоды вылететь или вынуждено там приземлились.

Спустя четыре часа, самолет из Минвод снова полетел в Челябинск, но борт сделал три круга над городом и не смог сесть. В этот момент начало заканчиваться топливо. Подробнее рассказала редакция "КП-Челябинск".