40 тысяч жителей 10 населенных пунктов Ставрополья обеспечили питьевой водой

В Ставропольском крае завершили первый этап капитального ремонта Шпаковского водопровода, который обеспечивает десятки малых населенных пунктов питьевой водой. Уже сейчас 10 поселений с населением 40 тысяч человек снова подключили к обновленной системе.

В 2020 году рабочие заменили километр стальных труб, в этом году - 12 км самотечного водовода. Из-за износа системы за двенадцать месяцев эксплуатации приходилось устранять больше 20 аварий на разных участках. Это приводило к постоянным перебоям подачи питьевой воды.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Буденновском городском округе построят водовод за 9,7 миллиардов рублей. Благодаря строительству получится обеспечить 12 малых населенных пунктов качественной питьевой водой. В общей сложности в них проживают почти 100 тысяч человек.