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Общество2 декабря 2021 14:00

Три зеленых зоны в Геленджике получили статус особо охраняемых природных территории

Особую ценность на этих землях представляют многолетние пицундские сосны
Источник:kp.ru
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Еще за тремя зелеными зонами Геленджика закрепили статус особо охраняемой природной территории местного значения. Сделали это для того, чтобы многолетние деревья и кустарники были неприкосновенны на территории курорта, чтобы зеленые массивы сохранили свое назначение. Об этом написал глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram Алексея Богодистова

Фото: Telegram Алексея Богодистова

Речь идет о трех участках: массив на территории Голубой Бухты, сквер «Старушка» и зеленая территория в конце улицы Островского. Эти участки изъяты из хозяйственного пользования, для них установлен режим особой охраны. Особую ценность на этих территориях представляют многолетние пицундские сосны, которые выделяют в воздух полезные для здоровья человека фитонциды.