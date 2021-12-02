В список торговой недвижимости Ставрополья на 2022 год вошли 13 тысяч объектов

Министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев сообщил, что специалисты подготовили предварительный список торговой недвижимости региона на 2022 год. В него вошли 13 тысяч объектов всех видов.

- В предварительном перечне - более 13 тысяч объектов торговой недвижимости. По сравнению с 2021 годом число объектов в перечне значительно выросло, в основном за счет увеличения числа нежилых помещений и зданий, признанных торговыми по результатам обследований, - заявил Зритнев.

К таким объектам относят торговые центры площадью больше 250 квадратных метров, торговые помещения на первых этажах многоквартирных домов и т.д.

Окончательный перечень примут до 17 декабря 2021 года.