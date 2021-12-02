Глава сельхозфирмы на Ставрополье получил срок за сокрытие налогов на 16 млн рублей

Глава организации по производству зерна на Ставрополье получил 2,5 года тюремного заключения в колонии общего режима. Он скрыл от государства налогов на 16 миллионов рублей.

ФСБ пресекла противоправную деятельность Вячеслава Столярова, следователи возбудили два уголовных дела. Согласно материалам, он подделывал налоговые декларации с февраля по май 2019 года и "сэкономил" на этом больше 16 миллионов.

После суд вынес приговор, который Столяров обжаловал. Однако ведомство не приняло апелляцию и оставило решение без изменений.