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Здоровье3 декабря 2021 5:13

На Ставрополье 460 человек заразились COVID-19 за последние сутки

Тенденция снижения заболеваемости держится уже почти неделю
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На 3 декабря в Ставропольском крае медики выявили 460 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 315 человек выписались из больниц, 32 - скончались. Сведениями об эпидемиологической ситуации поделился губернатор края Владимир Владимиров.

- За минувший день из-под медицинского наблюдения выписано 315 человек. Всего выздоровевших - около 86,5 тысячи. Уже почти неделю держится тренд на снижение темпов заболеваемости, = написал Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

Всего с начала пандемии заразились 114,2 тысяч человек, выздоровели 86,4 тысяч граждан, скончались - 5316 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких районах Ставрополья выявили больше всего зараженных. Наибольшее количество заболевших находятся в крупных городах, но есть округа, где медики не зарегистрировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.