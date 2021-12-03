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Здоровье3 декабря 2021 5:17

315 человек выздоровели от COVID-19 в больницах Ставрополья за сутки

Всего из больниц выписались 86,4 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за прошедшие сутки в регионе от коронавируса выздоровели 315 человек, общее число граждан, победивших болезнь, составило 86,4 тысяч человек.

Также за прошедшие сутки в регионе выявили 460 новых случаев COVD-19, медики взяли на контроль всех заболевших. К сожалению, скончались 32 человека. Тренд на снижение заболеваемости держится уже почти неделю.

- Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в крае сделали 1 миллион 61 тысяча человек. В том числе, 879 тысяч завершили ее, получив и второй компонент, - заявил Владимиров.