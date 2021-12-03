В Ипатовском округе пьяный водитель вылетел на "встречку" и устроил ДТП

ГИБДД Ставропольского края сообщило, что 2 декабря в Ипатовском округе пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим. 67-летний мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, когда столкнулся с Лада Калиной.

- От удара оба транспортных средства съехали с дороги. В автоаварии пострадал 26-летний водитель Калины. 67-летний водитель «девятки» в ДТП не пострадал, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, - рассказали в ведомстве.

Теперь виновнику аварии грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Правоохранители проводят проверку.

Отметим, за прошедшие сутки в Ставропольском крае зарегистрировали всего 4 ДТП с 4 пострадавшими без погибших. Обычно за день случается больше 10 автоаварий.