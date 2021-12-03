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Общество3 декабря 2021 6:41

На Ставрополье до конца сезона проведут еще четыре ярмарки выходного дня

В конце декабря закончится череда торговых мероприятий
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае подходит к концу сезон ярмарок выходного дня, последнюю развернут в 25 декабря, в субботу. То есть предприниматели еще успеют провести 4 ярмарки и представить свою продукцию.

В Ставрополе в эту субботу можно будет сходить на улицу Васильева и купить свежие продукты по низким ценам. На ярмарке представят мясо, молоко, сыр, овощи и фрукты. Предприниматели работают без посредников, поэтому наценки нет.

Ярмарка будет открыта с 8:00 до 16:00.

Напомним, на таких мероприятиях в регионе удается реализовать тонны продукции местных производителей. В частности, за неделю ежедневных ярмарок можно сбыть около 7 тонн продуктов.