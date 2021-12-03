На Ставрополье осудят мужчину за убийство девятилетней давности

В Следственном комитете Ставропольского края рассказали, что жителю Георгиевского округа представили обвинения за убийство, которое он совершил 9 лет назад. Все это время его искали и расследовали дело.

По данным следствия, в 2011 году преступник застрелил своего знакомого 6 раз, сел в автомобиль и уехал, бросив того умирать. Однако жертву обнаружили местные жители и вызвали скорую и запомнили машину убийцы. Потерпевший скончался по дороге в больницу из-за ранений.

Жителя Георгиевска объявили в международный розыск, заочно ему уже выбрали меру пресечения.

- Позже было установлено, что в 2013 году мужчина был осужден на территории соседнего государства за подделку документов, незаконное обращении с оружием, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, кражу, и отбывал в колонии наказание, - сказано в сообщении СУ СК Ставрополья.

Расследование продолжается, против мужчины возбудили два дела - за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.