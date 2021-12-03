На Ставрополье создадут 8 тысяч рабочих мест в особой экономической зоне

В Ставропольском крае в ближайшие годы создадут 8 тысяч дополнительных рабочих мест в особой экономической зоне "Невинномысск". Общий объем инвестиций в ТОСЭР составит 19,6 миллиардов рублей.

- Уже освоено более 6 млрд рублей инвестиций, создано 893 рабочих места, - рассказали в пресс-службе министерства экономического развития Ставрополья.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - это пространство с особым правовым режимом, которая предлагает налоговые льготы и административные преференции для инвесторов. Если в регионе создавать подобные территории, это позволит привлечь массив внешних инвестиций.

Ранее власти Ставрополья создали стратегию экономического развития, в которой сказано, что к 2030 году объем инвестиций должен достичь 1,2 триллиона рублей.