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Экономика3 декабря 2021 7:42

На Ставрополье создадут 8 тысяч рабочих мест в особой экономической зоне

Уже сейчас резиденты ТОСЭР сформировали 893 вакансии
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае в ближайшие годы создадут 8 тысяч дополнительных рабочих мест в особой экономической зоне "Невинномысск". Общий объем инвестиций в ТОСЭР составит 19,6 миллиардов рублей.

- Уже освоено более 6 млрд рублей инвестиций, создано 893 рабочих места, - рассказали в пресс-службе министерства экономического развития Ставрополья.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - это пространство с особым правовым режимом, которая предлагает налоговые льготы и административные преференции для инвесторов. Если в регионе создавать подобные территории, это позволит привлечь массив внешних инвестиций.

Ранее власти Ставрополья создали стратегию экономического развития, в которой сказано, что к 2030 году объем инвестиций должен достичь 1,2 триллиона рублей.