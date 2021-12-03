В Буденновске глава компании превысил должностные полномочия в пользу родственницы

В МВД Ставропольского края сообщили, что против директора Комбината благоустройства в городе Буденновске возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Он заключил несколько контрактов и передал их своей родственнице вместе с выделенными деньгами.

По данным следствия, мужчина подписал договор о купле-продаже проекта реконструкции мусорного полигона. Главой организации, специализирующейся на обращении ТКО, была его близкая родственница.

- В рамках исполнения сделки на счет Комбината благоустройства в качестве оплаты поступили денежные средства в общей сумме около 1,8 миллиона рублей. В дальнейшем, зная, что правами на осуществление корректировки проекта он больше не обладает, гражданин заключил со сторонними организациями два договора для проведения государственных экспертиз. Стоимость работ составила около 3 миллионов рублей и была оплачена из средств предприятия, - рассказали в ведомстве.

В итоге администрация Буденновская не получила нужных средств в бюджет, правоохранители проводят проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что полиция региона задержала убийцу, который был в международном розыске 9 лет. В 2011 году он 6 раз выстрелил в знакомого и скрылся от правосудия.