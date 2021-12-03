На Ставрополье резерв свободных ковид-коек составляет около 20%

В Ставропольском крае свободны около 20% ковид-коек из 4222 развернутых мест. Почти неделю в регионе идет снижение суточного прироста зараженных коронавирусом.

На 3 декабря в регионе зарегистрировали 460 новых случаев инфицирования, 315 человек выписались из больниц, 32 пациента скончались. В регионе продолжается прививочная кампания, уже больше 1 миллиона 61 тысячи человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что около тысячи мест для больных коронавирусом вернули на прежние профиль, то есть для людей с другими диагнозами. Чем меньше в регионе зараженных, тем активнее больницы будут перепрофилировать из ковид-госпиталей.