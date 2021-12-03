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Происшествия3 декабря 2021 9:02

ФСБ Карачаево-Черкесии расследует дело о подготовке теракта боевиками

Двух преступников ликвидировали во время подготовки к нападению
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В ФСБ России по Карачаево-Черкесии сообщили, что сотрудники ведомства расследуют дело о подготовке теракта в республике. Уже завели уголовное дело, правоохранители ищут сообщников террористов и опрашивают подозреваемых.

- Задержаны и опрашиваются лица, осведомленные о подготовке преступлений террористической направленности, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 26 ноября в лесном массиве КЧР сотрудники ФСБ задержали двух боевиков, которые готовили теракт. Сотрудники правопорядка окружили преступников и предложили сдаться, но те открыли огонь. Их ликвидировали.

У террористов были запасы оружия и боеприпасов. ФСБ проводит проверки.