ФСБ Карачаево-Черкесии расследует дело о подготовке теракта боевиками

В ФСБ России по Карачаево-Черкесии сообщили, что сотрудники ведомства расследуют дело о подготовке теракта в республике. Уже завели уголовное дело, правоохранители ищут сообщников террористов и опрашивают подозреваемых.

- Задержаны и опрашиваются лица, осведомленные о подготовке преступлений террористической направленности, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 26 ноября в лесном массиве КЧР сотрудники ФСБ задержали двух боевиков, которые готовили теракт. Сотрудники правопорядка окружили преступников и предложили сдаться, но те открыли огонь. Их ликвидировали.

У террористов были запасы оружия и боеприпасов. ФСБ проводит проверки.