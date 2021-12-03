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Общество3 декабря 2021 9:11

С 3 декабря проезд в троллейбусах Ставрополья будет стоить 16 рублей

Тарифная комиссия региона приняла решение поднять стоимость проезда в общественном транспорте
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На портале правовой информации опубликовали постановление тарифной комиссии Ставропольского края о повышении стоимости проезда в троллейбусах региона. С 3 декабря граждане должны платить 16 рублей за поездку в одном направлении.

При этом стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси остается на прежнем уровне. В начале года в Ставрополе был скандал из-за неожиданного и незаконного повышения цен - перевозчики стали сами регулировать стоимость проезда.

Однако после этого мэрия Ставрополя взяла вопрос на контроль и вернула прежние тарифы.