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Происшествия3 декабря 2021 9:48

Спасатели Владикавказа эвакуируют детей из горящей школы №48

На месте происшествия дежурят медики, чтобы оказать помощь и успокоить школьников
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: instagram/r15.ru

Фото: instagram/r15.ru

В диспетчерскую службу Владикавказа поступил звонок о пожаре в общеобразовательной школе №48. Спасатели и пожарные сразу выехали на место происшествия, также к ним подключилась бригада медиков.

Одно крыло школы было сильно задымлено, часть детей вывели педагоги. Остальные эвакуировали пожарные с приставными лестницами - младшеклассников доставали из окон. Оказалось, что пожар начался под лестничной клеткой первого этажа и составил 10 квадратных метров.

Пострадавших и погибших нет, дети и педагоги отделались испугом. На место событий прибыл глава республики Сергей Меняйло, правоохранительные органы организуют проверку.