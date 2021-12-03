Спасатели Владикавказа эвакуируют детей из горящей школы №48

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В диспетчерскую службу Владикавказа поступил звонок о пожаре в общеобразовательной школе №48. Спасатели и пожарные сразу выехали на место происшествия, также к ним подключилась бригада медиков.

Одно крыло школы было сильно задымлено, часть детей вывели педагоги. Остальные эвакуировали пожарные с приставными лестницами - младшеклассников доставали из окон. Оказалось, что пожар начался под лестничной клеткой первого этажа и составил 10 квадратных метров.

Пострадавших и погибших нет, дети и педагоги отделались испугом. На место событий прибыл глава республики Сергей Меняйло, правоохранительные органы организуют проверку.