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Происшествия3 декабря 2021 10:27

В 5 муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС после ураганного ветра

Непогода обрушилась на регион 1 декабря, но последствия устраняют до сих пор
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края подписал постановление о введении режима ЧС на 5 территориях региона после ураганного ветра. Об этом рассказали в пресс-службе главы края.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Арзгирском, Апанасенковском, Туркменском муниципальных округах, Изобильненском и Ипатовском городских округах. Коммунальщики до сих пор убирают поваленные ветки и деревья, рабочие ремонтируют оборванные провода и т.д.

- В соответствии с постановлением из краевых резервов начато предоставление территориям ресурсов для ремонта кровель жилых домов и социальных учреждений. Всего на основании поступивших заявок будет предоставлено порядка 3,7 тысячи листов кровельного материала, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о последствиях непогоды 1 декабря 2021 года. В Ставропольском крае сильный ветер нарушил работу ЛЭП, поэтому больше 31 тысячи человек оказались без света.

Ветер переворачивал автомобили, срывал крыши с домов и вырывал деревья с корнем. К счастью, информации о человеческих жертвах не поступало.