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Происшествия3 декабря 2021 11:28

На Ставрополье осудят экс-полицейского за мучение заключенного электрошокером

Материалы дела уже направили в ведомство
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Суд Ставропольского края рассмотрит дело бывшего полицейского, которого обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, он мучал заключенного колонии электрошокером.

- По данным следствия, вечером 8 февраля текущего года участковый, находясь в отделении полиции поселка Солнечнодольск, явно превышая свои полномочия, применил не менее пятнадцати раз в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье, электрошоковое устройство, причинив последнему телесные повреждения, - сказано в сообщении Следкома Ставрополья.

Расследование завершено, следователи собрали достаточное количество улик. Материалы направили в суд, где решат степень вины полицейского.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что полиция Ставрополья задержала мужчину в мировом розыске за убийство девятилетней давности.