Глава ООО на Ставрополье получил условный срок и штраф за сокрытие налогов на 168 млн

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу главы общества с ограниченной ответственностью за сокрытие 168 миллионов рублей налогов и 12 миллионов рублей налоговых недоимок.

Мужчина получил 2,5 года условного срока с испытательным двухлетним сроком, а также штраф в 150 тысяч рублей. Его обвинили по статьям об уклонении от уплаты налогов, о сокрытии денег для уплаты недоимок и подделку деклараций.

- Гражданские иски в пользу бюджетной системы Российской Федерации заявленные прокуратурой Шпаковского района на общую сумму свыше 168 млн рублей удовлетворены в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в ведомстве.