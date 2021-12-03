Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 13:35

3 декабря на маршрут №41 в Ставрополе отправили четыре новых автобуса

Перевозчик приобрел автомобили за свои средства
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Миндоре Ставропольского края сообщили, что с пятницы в краевой столице появились четыре новых пассажирских автобуса, их выпустили на маршрут №41. Покупка была инициативой самого перевозчика, и транспорт он приобрел за свои деньги.

- Маршрут №30 также изменился - он будет уезжать с улицы Северо-Кавказской на улицу Пестеля. Оба этих района сейчас не обслуживаются - на Пестеля был маршрут №9Д, но по итогам открытого конкурса перевозчик отказался от данного лота и мы заново проведем по нему торги. После того как появится перевозчик по маршруту №9Д, будет принято решение о корректировке маршрута №30, - заявил замминистра Борис Борисов.

Корректировать маршруты пришлось из-за высокого пассажиропотока. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про объездную дорогу Ставрополя, которую хотят построить через два заказника. Жители города выступили против такой инициативы и составили петицию с альтернативным маршрутом.