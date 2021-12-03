Сельхозпредприятия СКФО - самые добросовестные потребители «Россети Северный Кавказ»

Фото: Россети.

Предприятия сельскохозяйственного сектора республик СКФО по итогам 10 месяцев 2021 года почти на 93% исполнили свои обязательства по платежам за электроэнергию, поставленную им «Россети Северный Кавказ». Это лучший показатель платежной дисциплины среди всех групп потребителей северокавказского гарантирующего поставщика.

В сумме аграрии макрорегиона с января по октябрь заплатили за израсходованный ими энергоресурс более 517 млн рублей. В региональном разрезе лидерами по платежам являются сельхозпредприятия Ингушетии, которые с учетом погашения долгов прошлых периодов исполнили обязательства перед энергетиками на 105,3%.

На уровне 98,8% платежи агропредприятий Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии указанная группа потребителей оплатила за 92,6% от объема потребленной электроэнергии; в Дагестане - на 94%; в Карачаево-Черкесии - на 81%.

В энергокомпании с благодарностью отмечают добросовестное отношение руководителей сельхозпредприятий к исполнению обязательств по платежам за потребленную электроэнергию. Несмотря на непростой для сельскохозяйственного сектора экономический период, аграрии проявляют ответственный подход к взаимодействию с энергетиками, ведь от своевременной и в полном объеме поступающей оплаты зависит исполнение мероприятий по повышению надежности энергоснабжения регионов.