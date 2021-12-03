Бывший гендиректор купил жене абонемент в спортзал на деньги властей Ставрополья

Прокуратура Ставрополья утвердила обвинительное заключение по делу против бывшего генерального директора "Агентства инвестиционного развития". Его будут судить за растрату денег организации, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Организация оплатила своим сотрудникам абонементы на посещение тренажерного зала. Среди них оказались те, кто не работают в компании. Это супруга гендиректора и две ее знакомые.

- В результате незаконных действий генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития», обществу причинен ущерб в сумме более 194 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Ставропольского края.

СУ СКР по региону завело против мужчины уголовное дело по статье "Растрата". Материалы с утвержденным прокурором Ставрополя обвинительным заключением переданы в Промышленный районный суд.

Источник "КП-Ставрополь" в суде сообщил, что речь идет о Вадиме Мерзлякове. На днях его признали виновным присвоении средств госпредприятия и мошенничестве. Следствие установило, что он в 2018-2020 года заключал фиктивные договоры аренды автомобиля на сумму более 1 млн рублей. Помимо прочего, ему вменяют присвоение 7 млн рублей из кассы организации. За эти факты, установленные следствием, он получил четыре года условного срока с испытательным сроком на три года. Собеседник издания отмечает, что "Агентство инвестиционного развития" было учреждено министерством экономического развития Ставропольского края.