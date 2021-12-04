В Ставрополе заработала почта Деда Мороза

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 4 декабря 2021 года заработала почта Деда Мороза. Опустить письмо нужно в специальный почтовый ящик в главпочтамте на проспекте Октябрьской Революции и в отделении на улице Ленина, 104. В предновогодние праздники почта зимнего волшебника откроется и на главной площади города. Письма принимаются до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, как рассказали в администрации Ставрополя, в разных районах началось украшение живых елей - новогодние елки появятся в сквере Декабристов, по улице 50 лет ВЛКСМ, на проспекте Юности, площади 200-летия и возле ДКиС. И также продолжается установка световых арт-объектов: «Сказочные лебеди», «Сказочные олени», «Пегас» и так далее.

- Традиционно яркими огнями заиграют центральные ставропольские улицы, здания, скверы. Во всех трех районах Ставрополя появятся свои «точки притяжения» жителей и гостей краевой столицы, - добавляют в пресс-службе мэрии.