В сквере Ставрополя на улице Мимоз высадили 80 деревьев

В новом сквере Ставрополе на пересечении улиц Чехова и Мимоз (204-й квартал) посадили около 80 елей, дубов, рябин и сосен. Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые саженцы были высажены в рамках городского проекта «Зеленый десант», который нацелен на воспроизводство городских лесов, озеленение дворов жилых домов и «красных линий» улиц Ставрополя.

- Кроме того, в рамках озеленения и придания пространству изысканности в сквере установили три топиарных фигуры, - добавили в мэрии. - Работа по сохранению, обновлению и приумножению «зеленых легких» Ставрополя обязательная и регулярная.

Ранее в Ставрополе высадили 3 тысячи деревьев в урочище «Надежда», 50 дубов на улице Космонавтов и 200 кустарников - у детского сада №31 на улице Пригородной.