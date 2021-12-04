У ставропольца изъяли три пакета с марихуаной

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края полицейские пресекли факт хранения наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, сотрудники получили информацию, что в квартире у 55-летнего мужчины есть запрещенные вещества. При обыске полицейские нашли и изъяли три полимерных пакета с веществом серо-зеленого цвета и приспособления для приготовления и употребления наркотика.

- Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной – общим весом более 600 граммов, - комментируют в ведомстве. - Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном.

Хозяин квартиры пояснил, что собрал наркотическое средство для личного употребления. И тем не менее в отношении него следственным отделом ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств).