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Происшествия4 декабря 2021 12:31

В Ингушетии в ДТП пострадали два человека

На ФАД «Кавказ» водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Ингушетии пострадали два человека. По информации республиканского МЧС, авария произошла на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», неподалеку от сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района.

Предварительно установлено, что водитель отечественного легкового автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, совершил наезд на оградительное заграждение.

Пострадавшие были деблокированы и переданы врачам скорой помощи, которые доставили их в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. Уточняется, что детей среди участников ДТП нет