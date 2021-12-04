В Ингушетии в ДТП пострадали два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ингушетии пострадали два человека. По информации республиканского МЧС, авария произошла на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», неподалеку от сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района.

Предварительно установлено, что водитель отечественного легкового автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, совершил наезд на оградительное заграждение.

Пострадавшие были деблокированы и переданы врачам скорой помощи, которые доставили их в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. Уточняется, что детей среди участников ДТП нет