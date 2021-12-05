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Общество5 декабря 2021 6:01

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 36 человек

Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции скончались еще 36 пациентов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

- К сожалению, цифры по заболеваемости и смертности тоже увеличились. Соболезную родным скончавшихся, - написал губернатор.

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 5387 жителей Ставропольского края.

Тем временем, в крае продолжается кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день прививку сделали более 1 млн. 77 тыс. ставропольчан.