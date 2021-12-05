В Ставропольском крае более 1 миллиона 77 тысяч человек вакцинированы от Covid-19

На Ставрополье продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 5 декабря 2021 года вакцинированы более 1 миллиона 77 тысяч жителей Ставропольского края. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Так, за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 6 846 жителей региона, оба компонента вакцины от Covid-19 получили 892 516 человек.

- Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в социальной сети.

Глава региона также сообщил о том, что за прошедшие 24 часа из больниц выписаны 265 пациентов, перенесших заболевание.