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Общество5 декабря 2021 7:24

Жительница Ставрополя перевела мошенникам 220 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка и убедил сделать перевод
Алина МАКСИМОВА
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Жертвой мошенников стала 43-летняя жительница Ставрополя. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил ставропольчанке о подозрительных операциях, которые якобы происходят с ее счетами. Он убедил ее перевести деньги на безопасный счет. С помощью мобильного приложения женщина перевела 220 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.