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Общество5 декабря 2021 7:59

В Ставрополе более 100 волонтеров работают в ситуационном центре по вопросам пандемии

Студенты доставляют лекарства, трудятся в колл-центрах, регистратурах и пунктах вакцинации
Алина МАКСИМОВА
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Международный день добровольцев отмечается 5 декабря. К празднованию Дня волонтеров Россия присоединилась в 2017 году.

Добровольцы играют значимую роль и в жизни Ставрополя. На сегодняшний день в городском ситуационном центре по вопросам пандемии безвозмездно трудятся более 100 волонтеров.

- Представители студенческой молодежи закреплены за учреждениями здравоохранения, студенты работают в пунктах вакцинации, колл-центрах, регистратурах городских поликлиник, доставляют лекарства, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что помимо работы медицинской направленности, добровольцы активно участвуют в субботниках, проведении экологических и памятных акциях, помогают в патриотическом воспитании молодежи. В этом году добровольцы помогали в проведении Всероссийской переписи населения.

- Будущее нашего родного города и Родины в инициативных руках нового поколения, - передает пресс-служба слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко.